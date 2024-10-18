Katar ve ABD Gazze'de Ateşkes Görüşmesi

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DOHA, 18 Ekim (Xinhua) -- Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes sağlanması için yürütülen ortak arabuluculuk çabalarını ve Lübnan'da gerilimi azaltma yollarını görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, iki tarafın telefon görüşmesinde ikili ilişkileri daha da geliştirmenin yollarını ve Gazze'deki durum başta olmak üzere son bölgesel gelişmeleri gözden geçirdiği belirtildi.

Lübnan'daki gerilimi azaltma yolları ve her iki tarafı ilgilendiren çeşitli konuların da görüşüldüğü kaydedildi.

Geçtiğimiz Ekim ayında Hamas ile İsrail arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana, ABD, Katar ve Mısır, Gazze'de ateşkesin sağlanması için arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Ancak son dönemde bölgedeki gerilimin tırmanmasıyla bu çabalar kesintiye uğradı.