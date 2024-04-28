Katar ve ABD, Gazze Şeridi\'ndeki savaşın durdurulması ve Afganistan\'da istikrara ilişkin konuları ele aldı

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Katar ve ABD'li yetkililer, Gazze Şeridi'ndeki savaşın durdurulması ve Afganistan'da istikrara ilişkin konuları ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze Şeridi'nde savaşın son bulması ve Afganistan'da istikrar imkanları ele alındı.

İki ülke arasında stratejik ilişkiler gözden geçirilirken, ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin yeni imkanlar arandı.

Özellikle Gazze'deki savaşın sonlandırılması ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra, gerginliğin düşürülmesi ve sükunet için yapılması gerekenler tartışıldı.

Katar'ın yoğun arabuluculuğu sonucunda, Şubat 2020'de ABD ile Afganistan'daki Taliban arasında anlaşma imzalanmasının ardından 15 Ağustos 2021'de Taliban Hareketi, Afganistan'ı kontrolü altına almıştı.