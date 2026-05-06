Katar ve BAE'den İşbirliği Mesajı

Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ortak Yüksek Komite'nin yedinci toplantısı, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, toplantıya Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile BAE Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan başkanlık yaptı.

Açıklamada, her iki ülkeden üst düzey yetkili ve çeşitli kurum temsilcilerinin de katıldığı toplantıda tarafların, siyasi, ekonomik ve kalkınma alanlarında işbirliğini derinleştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ederek, ortak çıkarlar doğrultusunda entegrasyonu artırma ve stratejik ortaklığı ileri taşıma konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, komite çalışmaları kapsamında iki ülke ilişkilerinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine yönelik mekanizmaların ele alındığı, ortak projelerin teşvik edilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.