Katar ve BAE Liderleri İran'ı Görüştü

31.03.2026 17:11
Katar Emiri ve BAE Devlet Başkanı, İran'ın saldırılarını ve bölgesel durumu ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile İran'ın bölge ülkelerine devam eden saldırılarını ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE'yi ziyaret eden Katar Emiri Al Sani ile BAE Devlet Başkanı Bin Zayid bir araya geldi.

İkilinin görüşmede, "İran'ın BAE ve Katar başta olmak üzere Körfez ülkelerine yönelik devam eden saldırıları gölgesinde bölgesel gelişmeler, söz konusu saldırıların bölgesel güvenlik, istikrar, uluslararası deniz güvenliği ve küresel ekonomi üzerindeki etkilerini" masaya yatırdığı kaydedildi.

Kaynak: AA

ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD’nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
İsrail’den Beyrut’a şiddetli hava saldırısı
Sağanak sonrası İstanbul Boğazı’ndaki renk değişimi havadan görüntülendi
Özgür Özel’den “mutlak butlan“ çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
