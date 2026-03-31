Katar ve BAE Liderleri İran'ı Görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile İran'ın bölge ülkelerine devam eden saldırılarını ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE'yi ziyaret eden Katar Emiri Al Sani ile BAE Devlet Başkanı Bin Zayid bir araya geldi.

İkilinin görüşmede, "İran'ın BAE ve Katar başta olmak üzere Körfez ülkelerine yönelik devam eden saldırıları gölgesinde bölgesel gelişmeler, söz konusu saldırıların bölgesel güvenlik, istikrar, uluslararası deniz güvenliği ve küresel ekonomi üzerindeki etkilerini" masaya yatırdığı kaydedildi.