Katar ve GKRY Liderleri Güvenlik Üzerine Görüştü
Katar ve GKRY Liderleri Güvenlik Üzerine Görüştü

07.04.2026 16:35
Katar Başbakanı ve GKRY Dışişleri Bakanı, bölgedeki gerilim ve güvenlik konularını ele aldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani ile Kombos, başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki askeri gerilim ve bunun bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara etkileri değerlendirildi.

Taraflar, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin önemine ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Görüşmede Al Sani, İran'ın Katar ve bölge ülkelerine yönelik gerekçesiz saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek, özellikle su, gıda ve enerji tesisleri gibi hayati altyapıların hedef alınmasının ciddi riskler barındırdığı uyarısında bulundu .

Krizin çözümü için koordinasyonun artırılması, ortak çabaların yoğunlaştırılması ve diyalog sürecine geri dönülmesi çağrısı yapan Al Sani, küresel enerji güvenliği, deniz ulaşımının serbestisi ve çevre güvenliğinin korunmasının önemine işaret etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Enerji, Katar, Son Dakika

Advertisement
