Katar ve İran'dan ABD-İran Arabuluculuğu Üzerine Görüşme - Son Dakika
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Katar ve İran'dan ABD-İran Arabuluculuğu Üzerine Görüşme

08.06.2026 08:58
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Katar Başbakanı Al Sani, İranlı mevkidaşı ile ABD-İran arabuluculuğunu ve Lübnan durumunu ele aldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD-İran arasındaki arabuluculuk çabalarını ve Lübnan'daki durumu ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ve Erakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD ile İran arasında yürütülen arabuluculuk çabaları ve Lübnan'daki son gelişmeler ele alındı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, gerginliğin kontrol altına alınmasına, bölgede güvenlik, istikrar ve kalıcı barışın sağlanmasına katkıda bulunacak kapsamlı bir anlaşma için gösterilen çabalara Doha'nın desteğini yineledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar ve İran'dan ABD-İran Arabuluculuğu Üzerine Görüşme - Son Dakika

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