Katar ve İran, Doha'da enerji alanındaki işbirliğini değerlendirdi

Katar ve İran, Doha'da enerji alanındaki işbirliğini değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride Al-Kaabi, İran Petrol Bakan Vekili Hamid Buverd ile başkent Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, Katar ile İran arasındaki enerji ilişkileri ve bu alandaki işbirliği konuları değerlendirildi.
Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride Al-Kaabi, İran Petrol Bakan Vekili Hamid Buverd ile enerji alanındaki ilişkileri ve işbirliğini ele aldı.
Katar Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al-Kaabi, başkent Doha'da İran Petrol Bakan Vekili Buvard ile bir araya geldi.
Görüşmede, Katar ile İran arasındaki enerji ilişkileri ve bu alandaki işbirliği konuları değerlendirildi.
Kaynak: AA
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