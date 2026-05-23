Katar ve Mısır'dan Diplomatik Görüşme

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve bunları geliştirmenin yolları değerlendirildi.

Taraflar özellikle ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes sürecini ve gerilimin düşürülmesine yönelik çabaları ele aldı.

Al Sani, görüşmede tarafların yürütülen arabuluculuk girişimlerine olumlu yaklaşmasının önemine dikkat çekerek, krizin nedenlerinin diyalog ve barışçıl yollarla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılmasının bölgede yeniden gerilim yaşanmasını önleyeceğini belirten Al Sani, bunun bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.