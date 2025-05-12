Katar ve Mısır'dan Hamas'ın İnisiyatifine Destek

Katar ve Mısır, Hamas'ın, ABD- İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ı serbest bırakacağını duyurmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Katar ile Mısır'dan yapılan ve Katar Dışişleri Bakanlığında yayımlanan açıklamada, bu adımın iyi niyetli ve tarafların masaya dönmesi için cesaret verici bir girişim olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu kararın Gazze'de ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması, yardımların güvenli şekilde bölgeye ulaştırılması ve sahadaki insani krizin giderilmesi açısından olumlu gelişme olduğu belirtildi.

Savaşın sona erdirilmesi ve Gazze'deki insani krizin derinleşmesinin önlenmesine acil ihtiyaç bulunduğu kaydedilen açıklamada, bu sürecin adalet ve bölgesel barış sağlama yönünde samimi ve yapıcı bir girişim olduğuna değinildi.

Gazze'deki çatışmanın sona erdirilmesi amacıyla ABD ile koordinasyon içinde arabuluculuk faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtilen açıklamada, bu adımın Gazze'deki sivillerin yaşadığı trajediyi sona erdirmek ve savaşın yol açtığı insani felaketi durdurmak için önemli bir çaba olduğunun altı çizildi.

Hamas, ABD yönetimiyle görüşmesi sonucunda "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğindeki bu konuya çok olumlu yaklaştıklarını" ve ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurmuş, arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın yanı sıra Türkiye'ye süreç boyunca çabalarından dolayı teşekkür etmişti.