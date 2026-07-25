Katar ve Mısır'dan İlişkilere Yönelik Görüşme - Son Dakika
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Katar ve Mısır'dan İlişkilere Yönelik Görüşme

Katar ve Mısır\'dan İlişkilere Yönelik Görüşme
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Katar Başbakanı, Mısır Dışişleri Bakanı ile ikili ilişkileri ve bölgesel güvenliği tartıştı.

DOHA (AA) – Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ve bölgede gerilimin azaltılması ile güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik diplomatik girişimler ve ortak koordinasyon çabaları masaya yatırıldı.

Görüşmede ayrıca, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının uygulanmasının, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunmasının, bölgesel güvenliğin sürdürülmesinin önemine dikkati çekildi.

Bakan Al Sani, Katar'ın bölgede kalıcı barışın tesis edilmesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla gerilimin azaltılmasına yönelik tüm çabalara tam destek vermeyi sürdüreceğini yineledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güncel, Mısır, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar ve Mısır'dan İlişkilere Yönelik Görüşme - Son Dakika

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