Katar ve Pakistan, ABD-İran Gerilimini Azaltmaya Çalışıyor - Son Dakika
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Katar ve Pakistan, ABD-İran Gerilimini Azaltmaya Çalışıyor

10.07.2026 10:14
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Katar, Pakistan ve diğer arabulucular, ABD ve İran arasındaki gerilimi azaltma çabalarında bulunuyor.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Katar, Pakistan ve diğer bölgesel arabulucuların, gerilimi azaltmaya ve nükleer anlaşma müzakerelerini yeniden canlandırmaya çalıştığı öne sürüldü.

Amerikan Axios haber platformunun arabulucu ülkelerden iki kaynak ve bir ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde, ABD ve İran arasında devam eden çatışmaların sonlandırılması çabalarının sürdüğü belirtildi.

Bu çabalar arasında Katar, Pakistan ve diğer bölgesel arabulucuların, gerilimi azaltmaya ve nükleer anlaşma müzakerelerini yeniden canlandırmaya çalıştığı iddia edildi.

Kaynaklar, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan yetkililerinin, durumu sakinleştirmek amacıyla 8 Temmuz Çarşamba hem ABD hem de İran yetkilileriyle çok sayıda telefon görüşmesi yaptığını ileri sürdü.

Arabuluculuk çabalarında yer alan bölgesel bir kaynak, "Öncelikle her iki tarafla da gerilimi azaltma konusunda anlaşmaya varmak ve ardından teknik ekipler arasında bir sonraki müzakere turu için bir tarih belirlemek üzere kapsamlı diplomatik çabalar sarf ediliyor." dedi.

Trump yönetiminin, dün, İran ile yaşanan gerilimler ve ileriye dönük yol haritası hakkında en üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle bir toplantı yaptığı öne sürüldü.

ABD'li bir yetkili, toplantıya ilişkin Trump yönetiminin nükleer anlaşmaya varmak için "hala bir çözüm bulmaya kararlı olduğunu ve teknik düzeyde görüşmelerin devam ettiğini" iddia etti.

ABD-İran savaşını sonlandırmak için iki ülke, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar ve Pakistan, ABD-İran Gerilimini Azaltmaya Çalışıyor - Son Dakika

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