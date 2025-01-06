Katar ve Suudi Arabistan'dan Suriye'ye Yardım - Son Dakika
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Katar ve Suudi Arabistan'dan Suriye'ye Yardım

Esed sonrası Suriye'ye Katar'dan 23 ton, Suudi Arabistan'dan 60 tır yardım ulaştı.

06.01.2025 23:46
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Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından halkın ihtiyaçlarını karşılamak için Katar ve Suudi Arabistan'dan gönderilen yardımlar başkent Şam'a ulaştı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 ton gıda ve barınma malzemesi taşıyan Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçak Uluslararası Şam Havalimanı'na indi.

Bunun insani yardım taşımak amacıyla Katar'dan Suriye'ye kurulan hava köprüsü kapsamında gönderilen 8'inci uçak olduğu kaydedildi.

Öte yandan Suudi Arabistan'dan gönderilen 60 tır yardım da Suriye sınırındaki Nasib Sınır Kapısı'na ulaştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suriye halkına yardım amacıyla Kral Selman İnsani Yardım ve İnsani Çalışma Merkezi tarafından kurulan "kara köprüsü" kapsamında yardım malzemeleri taşıyan 60 tır Nasib Sınır Kapısı'na ulaştı.

Tırlarda gıda, barınma ve tıbbi malzemelerin bulunduğu aktarıldı.

Ayrıca şu ana kadar ilki 1 Ocak'ta olmak üzere Suudi Arabistan'dan Suriye'ye 6 yardım uçağı gönderildiğine işaret edildi.

Kaynak: AA

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