Katar ve Suudi Arabistan İlişkilerini Güçlendiriyor

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani'nin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkileri görüştüğü bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Al Sani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Bakanların görüşmesinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler, özellikle ABD ile İran arasında ateşkes süreci ve gerilimin düşürülmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Bakan Al Sani, görüşmede tüm tarafların yürütülen arabuluculuk girişimlerine yapıcı şekilde yaklaşmasının önemine vurgu yaparak, krizin esas nedenlerinin barışçıl yöntemler ve diyalog yoluyla ele alınması gerektiğini ifade etti.

Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani, sürdürülebilir bir anlaşmaya varılmasının bölgedeki gerilimin yeniden tırmanmasının önüne geçeceğini dile getirdi.