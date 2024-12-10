Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları Görüştü

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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi, telefon görüşmesinde Gazze ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Al Sani, X hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede, Katar ile Ürdün arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliğinin ele alındığını aktaran Al Sani, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeleri konuştuklarının altını çizdi.

Safedi ile Suriye'deki gelişmeleri ele aldıklarını belirten Al Sani, ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren diğer bazı konuları değerlendirdiklerini ifade etti.