GEREL, Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu'nu Açıkladı

GEREL, 2022 yılına ait konsolide finansal tablolarına dayanan Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu'nu yayımladı. Formda, şirketin esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet alanları veya imtiyazlar bulunmadığı belirtildi. Şirketin Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan gelirlerinin oranı yüzde 1,96 olarak hesaplandı. Uygun olmayan varlıkların tutarı 948.615 TL, uygun olmayan borçların tutarı ise 2.521.254 TL olarak açıklandı.

Formda ayrıca, şirketin esas sözleşmesinde, alkollü içki, domuz mamulleri, tütün, kumar gibi faaliyetlerin veya bu tür şirketlere ortak olunmasının yer almadığı vurgulandı. İmtiyazlı pay veya intifa senetleri bulunmadığı da kaydedildi. Gelirler kısmında, uygun olmayan faaliyetlerden elde edilen hasılatın sıfır olduğu, toplam gelirlerin 946.830.521 TL'ye ulaştığı belirtildi. Varlıklar ve borçlar detaylarında, uygun olmayan kısımların finansal yatırımlar ve borçlanmalardan kaynaklandığı ifade edildi.