Katz, 27 Ekim seçimlerini etkilemeye dönük İran saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti - Son Dakika
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Katz, 27 Ekim seçimlerini etkilemeye dönük İran saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 27 Ekim'deki genel seçimler öncesinde İran'ın sandık sonuçlarını etkilemeye dönük saldırı girişimleri olacağını öne sürdü. Katz, olası saldırıda faillerin ağır bedel ödeyeceği tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler öncesinde İran'ın sandık sonuçlarını etkilemeye yönelik saldırı girişimlerinde bulunacağını öne sürdü.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre katıldığı bir törende konuşan Katz, ülkedeki siyasi görüş ayrılıklarının saldırı tehdit karşısındaki "ortak duruşu" sarsmayacağını savundu.

İran'ın seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiklerini iddia eden Katz, seçim sürecinde İsrail'e yönelik olası bir saldırıda faillerin "ağır bir bedel ödeyeceği" tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey sınırında yaptığı konuşmada, yaklaşan seçimler öncesinde ülkeye yönelik saldırı tehditleri bulunduğuna ilişkin istihbarat aldıklarını ileri sürmüştü.

Öte yandan, İsrail kamuoyunda ve uluslararası basında, seçimler öncesinde Netanyahu hükümetinin İran, Lübnan ya da Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir askeri operasyon başlatabileceği yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

Kaynak: AA
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