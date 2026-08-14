Katz'dan Batı Şeria'ya Polise Yetki Talimatı - Son Dakika
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Katz'dan Batı Şeria'ya Polise Yetki Talimatı

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İsrail Savunma Bakanı Katz, Batı Şeria'daki yetkilerin polise devredilmesi için talimat verdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, işgal altındaki Batı Şeria'da kolluk yetkilerinin ordudan polise devredilmesini öngören bir plan hazırlanması yönündeki talimatı, ülkede farklı tepkilere neden oldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Katz, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle ilgili sivil meselelerdeki tüm kolluk yetkilerinin polise devredilmesi amacıyla bir plan hazırlaması talimatını verdi.

Katz'ın bu yetkilerin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e bağlı polise devredilmesi yönündeki girişimi siyaset çevrelerinde tepkiye yol açarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ise talimatı memnuniyetle karşıladı.

İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi milletvekili Gilad Kariv, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Bakan Katz'ın orduya İsrail yasalarına, uluslararası hukuka ve ulusal güvenlik çıkarlarına aykırı bir talimat verdiğini ifade etti.

Gaspçı İsraillilerden Katz'a destek

Kariv, "Bu fırsatçı, orduya bir talimat veriyor. Bu talimat uygulanmayacak ancak İsrail ordusuna net bir mesaj gönderiyor: Yahudi terörüne ve tepelerdeki çetelere saldırmayın. Buna cüret eden komutanlar cezalandırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin oluşturduğu yerleşimlerin sözde konsey başkanı Yisrael Gantz ise Yedioth Ahronoth gazetesine yaptığı açıklamada, kararı desteklediğini belirtti.

Gantz, "Bu, on yıllardır süregelen bir yanlışı düzeltme yolunda atılmış bir başka adımdır. Şimdi bu süreci tamamlamalı, Oslo Anlaşmaları iptal edilmeli. Yehuda ve Samiriye'de (Batı Şeria) tam İsrail egemenliğini kurmalıyız." tehdidinde bulundu.

İsrail basınında yer alan haberlerde, askeri hukuk uzmanları ve üst düzey polis yetkilileri Katz'ın açıklamalarını "popülist bir güç gösterisi" olarak nitelendirirken, emniyet yetkilileri ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddeti sebebiyle orduya yöneltilen eleştirileri polise yöneltmeyi amaçladığını savundu.

Katz'dan Batı Şeria'daki İsraillilerle ilgili yetkilerin polise devri için hazırlık talimatı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle ilgili yetkilerini polise devretmek için bir plan hazırlanması talimatı vermişti.

İsrail ordusunun rolünün Batı Şeria'da sadece Filistinlilere karşı olduğunu ileri süren Katz, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını kastederek sözde "sivil" konularda kanun ve düzeni sağlama sorumluluğunun tamamen polise devredileceğini belirtmişti.

İsrail basını, Katz'ın talimatının gerçekleştirilmesi durumunda bunun yeni bir ilhak adımı olacağı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katz'dan Batı Şeria'ya Polise Yetki Talimatı - Son Dakika

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