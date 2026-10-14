Katz, Hizbullah İran'la İsrail'e saldırırsa Lübnan işgalinin genişleyeceğini söyledi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ın İran ile birlikte İsrail'e saldırması halinde ağır bir darbe alacağını ve Lübnan'daki işgali genişletecekleri tehdidinde bulunarak, ordunun kara harekatına hazır olduğunu bildirdi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Rafi Milo ve diğer komutanlarla birlikte İsrail'in işgali altındaki Lübnan'ın güneyinden açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı açıklamada Katz, "Hizbullah, İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırısına dahil olursa ağır bir darbe alacak ve Lübnan'ın güneyinde, Nebatiye ile Litani Nehri çevresindeki bölgeler de dahil olmak üzere daha fazla toprak kaybedecektir. Bu bölgeler, İsrail'in daimi güvenlik bölgesinin bir parçası haline gelecektir. İsrail ordusu, kara harekatını icra etmeye hazırdır." dedi.

Katz, ayrıca Beyrut'un Dahiye bölgesini de saldıracakları noktalara ekleyeceklerini ve buradaki "Hizbullah noktalarını" hedef alacaklarını söyleyerek, "Lübnan içinde bir milyondan fazla Şii yerinden edilecektir." diye konuştu.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.