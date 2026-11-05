Kavak'ta arıcılık çalıştayı düzenlendi, Kaya'daki okul eğitim merkezi olacak - Son Dakika
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Kavak'ta arıcılık çalıştayı düzenlendi, Kaya'daki okul eğitim merkezi olacak

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Kavak\'ta arıcılık çalıştayı düzenlendi, Kaya\'daki okul eğitim merkezi olacak
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Kavak'ta arıcılık potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen çalıştayda üretimin artırılması, gençlerin sektöre kazandırılması ve üretici sorunları ele alındı. Kaya Mahallesi'ndeki okulun Arıcılık Eğitim Merkezi olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

Kavak ilçesinde arıcılık potansiyelinin geliştirilmesi ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması amacıyla "Kavak Arıcılığının Geliştirilmesi Çalıştayı" düzenlendi.

Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği ile Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, ilçede arıcılığın geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Çalıştaya, Kaymakam Taha Genç, Belediye Başkanı Şerif Ün, Belediye Meclis Üyesi Üzeyir Başkaya, Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rasim Kaplan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güler ile Öğr. Gör. Derya Bacaksız, kurum müdürleri, Kavak Ziraat Odası Başkanı Mücahit Saygılı, Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Proje Müdürü Ebru Akman ve ilçede faaliyet gösteren arıcılar katıldı.

Çalıştayda, arıcılıkta üretimin artırılması, gençlerin sektöre kazandırılması, üreticilerin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik çalışmalar ve yeni iş birliği imkanları değerlendirildi.

Arıcılığın kırsal kesimde sürdürülebilir gelir ve istihdam oluşturma potansiyeline dikkat çekilen program kapsamında, Arıcılık Eğitim Merkezi olarak değerlendirilmesi planlanan Kaya Mahallesi'ndeki okulda incelemelerde bulunuldu.

Katılımcılar ayrıca ilçede arıcılık faaliyeti yürüten bir üreticiyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalıştayla, Kavak'ta arıcılığın daha güçlü ve sürdürülebilir bir üretim alanına dönüştürülmesi, eğitim faaliyetlerinin artırılması ve sektör paydaşları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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