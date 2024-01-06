Kavak\'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Kavak ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kavak Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından yapılan araştırma neticesinde ilçeye geleceği bilgisine ulaşılan ve "çocukları fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek" suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.C, aracıyla seyir halindeyken yakalandı.

H.C, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.