Kavak yöresel ürünleri Ankara'daki YEGFEST 2026'da ziyaretçilerle buluştu - Son Dakika
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Kavak yöresel ürünleri Ankara'daki YEGFEST 2026'da ziyaretçilerle buluştu

Kavak yöresel ürünleri Ankara\'daki YEGFEST 2026\'da ziyaretçilerle buluştu
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Samsun'un Kavak ilçesinin yöresel ürünleri, Tarım ve Orman Bakanlığının ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen YEGFEST 2026'da tanıtıldı. Türkiye'nin 60 ilinden 155 yerel eylem grubunun katıldığı festivalde Kavak YEG standında kadın üreticilerin hazırladığı ürünler hakkında bilgi verildi.

Samsun'un Kavak ilçesinin yöresel ürünleri, Tarım ve Orman Bakanlığının ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen YEGFEST 2026'da tanıtıldı.

Türkiye'nin 60 ilinden 155 yerel eylem grubunun katıldığı festivalde, kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile yerel üreticiler bir araya geldi.

Festivalde Kavak Yerel Eylem Grubu (YEG) standını ziyaret eden katılımcılara, ilçenin yöresel ürünleri ile kadın üreticilerin hazırladığı ürünler hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kavak yöresel ürünleri Ankara'daki YEGFEST 2026'da ziyaretçilerle buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kavak yöresel ürünleri Ankara'daki YEGFEST 2026'da ziyaretçilerle buluştu - Son Dakika
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