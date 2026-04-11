Kaveh Madani Stockholm Su Ödülü'nü Kazandı, Su Krizi ve İklim Adaletine Dikkat Çekti

Stockholm Uluslararası Su Enstitüsü (SIWI) tarafından verilen ve 'Suyun Nobeli' olarak anılan 'Stockholm Su Ödülü'ne bu yıl Birleşmiş Milletler Üniversitesi Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü (UNU-INWEH) Direktörü Kaveh Madani layık görüldü. Sürdürülebilir su yönetimine ilişkin çalışmalarıyla tanınan Madani, küresel su krizi ve iklim adaletine yönelik görüşlerini paylaştı. İran'da büyümesinin suya bakışında etkili olduğunu belirten Madani, su kıtlığının büyük bir sorun olduğunu vurguladı.

Su kriziyle iklim krizinin bağlantılı olduğunu ve iklim adaletinde suyun önemli bir faktör olduğunu ifade eden Madani, gelişmiş ülkelerin iklim kriziyle mücadele kapasitesine sahip olduğunu, ancak Yemen ve Suriye gibi ülkelerin aynı kaynaklardan yoksun olduğunu söyledi. Dünya genelinde bazı toplulukların iklim krizinden daha ağır zarar gördüğünü ve başa çıkma kapasitelerinin olmadığını kaydetti. 22 Mart Dünya Su Günü'nün su, kadın ve cinsiyet eşitliğine odaklandığını hatırlatan Madani, su kıtlığı ve iklim değişikliğinin farklı sosyal grupları değişik şekillerde etkilediğini belirtti.

Madani, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi (COP31) için bölgedeki su sorununu görünür kılma noktasında önemli bir fırsat olduğunu değerlendirdi. Türkiye'nin Orta Doğu'nun bir parçası olarak suyun değerini ve stratejik önemini bildiğini, sınır aşan su yönetimi sorunlarını anladığını ve altyapı yatırımlarının deneyimine sahip olduğunu söyledi. Bu nedenle, su konusundaki tartışmalara öncülük etmek ve suyun iklim müzakerelerine entegrasyonunu sağlamak açısından Türkiye'nin elverişli bir konumda bulunduğunu ifade etti.

Su krizinin bir iklim krizi olduğuna işaret eden Madani, iklim müzakerelerinde su konusunun göz ardı edildiğini paylaştı. İklim krizinin konuşulabilmesi için bölgesel ve küresel politik istikrarın şart olduğunu vurguladı. Orta Doğu'da savaşın devam ettiğini ve su tesislerine yönelik tehditlerin olduğunu belirten Madani, barış zamanında bile suya erişimin zorluklarını anlattı. Barışın, istikrar, daha iyi iklim ve su kaynakları için temel gereklilik olduğunu söyledi. Savaş dönemlerinde insanların hayatta kalma mücadelesi verirken çevreyi düşünmediğini, bu süreçte sera gazı salınımı ve iklim etkilerinin konuşulmadığını ekledi.

COP31'in suyun birleştirici gücünün ortaya konabileceği bir platform olabileceğini vurgulayan Madani, su meselesinin insanları birleştirebilecek nadir konulardan biri olduğunu kaydetti. Türkiye'nin suyun önemini ve Paris Anlaşması müzakerelerine suyun entegrasyonunu gündeme getirebileceğini belirtti. Barış olmadan suyun olamayacağını, su eksikliğinin istikrarsızlıklara yol açabileceğini, ancak barışı savunmadıkça istikrarlı bir çevreye sahip olunamayacağını sözlerine ekledi.