Kavga Sonucu Kaldırımdan Düşen Adam Ağır Yaralandı

Denizli'nin Kale ilçesinde itişme sırasında yaklaşık 1 metrelik kaldırımdan beton zemine düşen kişi ağır yaralandı.
Çevherpaşa Mahallesi'nde A.A. (52), 20 Nisan Pazar günü, bir kahvehanede karşılaştığı O.E. (48) ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda O.E. arbede sırasında yaklaşık 1 metreden beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan O.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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