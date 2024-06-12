Kavgada Tabancayla Vurulan 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kavgada Tabancayla Vurulan 2 Kişi Yaralandı

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Kayseri'de yaşanan olayda U.Y., tartıştığı Yaşar A. ve Durmuş K.'yı tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

12.06.2024 20:36
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KAYSERİ'de U.Y., tartıştığı Yaşar A. (66) ve Durmuş K.'yı (22) tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, U.Y. ile Yaşar A. ve Durmuş K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada U.Y., yanındaki tabanca ile ateş ederek Yaşar A. ve Durmuş K.'yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kavgada Tabancayla Vurulan 2 Kişi Yaralandı
Kaynak: DHA

Kayseri, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavgada Tabancayla Vurulan 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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