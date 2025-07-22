Kavşakta Kaza: 5 Yaralı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, traktörle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İbrahim Tanışoğlu'nun kullandığı 15 DD 985 plakalı traktör ile Çiğdem Akgün idaresindeki 54 BC 789 plakalı otomobil, Burdur- Fethiye kara yolunda kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Yılmaz, Hamza ve Ümeyne Akgün yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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