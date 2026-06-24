Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu'ndan Miniklere Çevre Bilinci Aşılayan Oyun - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu'ndan Miniklere Çevre Bilinci Aşılayan Oyun

24.06.2026 09:27  Güncelleme: 10:40
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Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Kavuklu ve Pişekar Ormanda' adlı müzikli çocuk oyunu, geleneksel Türk tiyatrosu karakterleriyle çevre bilinci ve doğa sevgisi mesajları verdi.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun sahnelediği "Kavuklu ve Pişekar Ormanda" adlı müzikli çocuk oyunu, geleneksel Türk tiyatrosunun sevilen karakterlerini çocuklarla buluştururken çevre bilinci ve doğa sevgisi mesajları verdi.

Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu, geleneksel Türk tiyatrosunun sevilen karakterleri Kavuklu ve Pişekar'ı minik tiyatroseverlerle buluşturdu. Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelenen müzikli çocuk oyunu "Kavuklu ve Pişekar Ormanda", eğlenceli ve öğretici hikayesiyle izleyiciden tam not aldı.

Oyun, doğada zaman geçirmek amacıyla ormana giden Kavuklu ve Pişekar'ın, burada yaşayan hayvan dostlarıyla yaşadıkları macerayı konu aldı. Çevre kirliliği ve doğaya verilen zararların ormanın doğal dengesini bozması sonucu tavşan, karga, sincap ve arı gibi canlıların yaşadığı zorluklar sahneye taşındı. Kavuklu'nun komik yanlış anlamaları karşısında Pişekar'ın çözüm odaklı yaklaşımı eşliğinde ilerleyen hikayede, kahramanların doğayı korumanın önemini keşfetmesiyle çevre bilinci ve doğa sevgisi mesajları verildi.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Güncel, Çocuk, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu'ndan Miniklere Çevre Bilinci Aşılayan Oyun - Son Dakika

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