Kavuncu: Kıbrıs Türk milletinin milli davasıdır - Son Dakika
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Kavuncu: Kıbrıs Türk milletinin milli davasıdır

Kavuncu: Kıbrıs Türk milletinin milli davasıdır
20.07.2026 16:06
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ın Türkiye için milli bir dava olduğunu vurguladı. Ayrıca Ardahan Valisi'nin görevden alınmasını eleştirerek gerekçe istedi, enerji krizi ve artan iletişim fiyatlarına dikkat çekti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, " Kıbrıs, Türk milletinin milli davasıdır. Kıbrıs Türklerinin bizlerden hiçbir farkı yoktur ve bu gerçek hiçbir zaman değişmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kavuncu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü olduğunu anımsatan Kavuncu, Türkiye'nin 1974'te Ada'da EOKA terör örgütüne karşı uluslararası hukukun kendisine tanıdığı hakları kullanarak Ada'ya müdahalede bulunduğunu söyledi.

Kavuncu, bugün dahi bu müdahaleyi kabul edemeyenlerin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Anlayamadıkları nokta şu, Türkiye'nin müdahalesi meşrudur, hukukidir ve uluslararası hukuk çerçevesindedir. Kıbrıs, Türk milletinin milli davasıdır. Kıbrıs Türklerinin bizlerden hiçbir farkı yoktur ve bu gerçek hiçbir zaman değişmeyecektir. İYİ Parti olarak Türkiye'nin Kıbrıs davasını her platformda, her mecrada sonuna kadar sahipleneceğiz ve savunacağız. Kıbrıs Barış Harekatında izleri bulunan başta merhum Bülent Ecevit ile Necmettin Erbakan ve Kıbrıs davasının yılmaz savunucusu Rauf Denktaş olmak üzere devlet adamlarımızı saygıyla anıyoruz. Şehit olan kahraman askerlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle selamlıyoruz."

Buğra Kavuncu, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınmasına tepki göstererek, kararın gerekçesinin açıklanmasını istedi.

Türkiye'yi ciddi bir enerji krizinin beklediğini dile getiren Kavuncu, ülkenin bu krize karşı yeterli hazırlığa sahip olmadığını savundu.

Kavuncu, ülkede iletişim hizmetlerinin her geçen gün daha pahalı hale geldiğini öne sürerek, bu durumun milyonlarca vatandaşı olumsuz etkilediğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kavuncu: Kıbrıs Türk milletinin milli davasıdır - Son Dakika

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