Kavurucu sıcakta 700 TL yevmiyeyle yapılan zorlu hasatta salatalık tarladan 5 TL'den alıcı buluyor - Son Dakika
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Kavurucu sıcakta 700 TL yevmiyeyle yapılan zorlu hasatta salatalık tarladan 5 TL'den alıcı buluyor

Hatay'da kavurucu sıcaklar altında devam eden salatalık hasadında kilogram fiyatı 5 TL'den alıcı bulurken, işçiler günlük 700 TL yevmiye alıyor. Tarım işçisi Ayşe Kasap, aşırı sıcaklar nedeniyle zorlu bir mesai geçirdiklerini ve erkenden başladıklarını belirtti.

13.07.2024 10:02
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Kavurucu sıcakta 700 TL yevmiyeyle yapılan zorlu hasatta salatalık tarladan 5 TL'den alıcı buluyor

Zorlu hava şartları altında hasat yapan Kasap: 'Çok yoruluyoruz aşırı sıcak olduğu için yani dayanamıyoruz'

HATAY - Kavurucu sıcağın etkisini hissettirdiği Hatay'da zorlu şartlarda hasadı devam eden salatalık kilogram fiyatı 5 TL'den tarladan alıcı buluyor. 40 dereceyi bulan sıcakta çalışan işçilerse 700 TL yevmiye alıyor.

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da yaz mevsimiyle birlikte başlayan meyve ve sebzelerde hasat devam ediyor. Depremin vurduğu Hatay'da yaraları üreterek ve emek vererek sarılmaya devam ederken tarım işçilerinin de 40 dereceyi bulan kavurucu sıcakta zorlu mesaileri devam ediyor. Arsuz ilçesi Kurtbağı Mahallesi'nde doğal yollarla yetiştirilen ve hasadına başlanılan salatalıklar, tüketiciye satılmaya başlandı. Ülkenin bir çok noktasına gönderilen yerli salatalık tarladan 5 TL'den alıcı bulurken tarım işçileri de günlük 700 TL yevmiye alıyor.

"Günlük yevmiye 700 TL, çok yoruluyoruz"

Kavurucu sıcakta salatalık hasat eden Ayşe Kasap (19), "Tarlamız komple 10 dönüm, salatalık yaklaşık 2 dönümlük alanda var. Şu an tarladan salatalığın satış fiyatı 5 TL. Günlük yevmiye 700 TL, çok yoruluyoruz. Aşırı sıcak olduğu için dayanamıyoruz o yüzden erkenden başlıyoruz. Sabah saat 5-6'da tarlada oluyoruz. Havalar sıcak ve tarladaki salatalığın satış fiyatı 5 TL olduğu için bizi kurtarmıyor. 900 kilo çıkıyor bir ton çıkıyor. Salatalığı 1 buçuk ay filan oldu ekeli şu an 3-4 defadır oldu topluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hatay, Tarım, Hava Durumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavurucu sıcakta 700 TL yevmiyeyle yapılan zorlu hasatta salatalık tarladan 5 TL'den alıcı buluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kavurucu sıcakta 700 TL yevmiyeyle yapılan zorlu hasatta salatalık tarladan 5 TL'den alıcı buluyor - Son Dakika
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