Kaya Düşmesi Sonrası Tünel Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika
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Kaya Düşmesi Sonrası Tünel Projesi Hayata Geçiyor

22.05.2025 14:06
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Saimbeyli'nde kaya düşmesi sonucu 4 öğretmenin hayatını kaybettiği tehlikeli bölge için tünel projeleri yapılacak. Belediye Başkanı Mahmut Dal, proje ile güvenli ulaşımın sağlanacağını duyurdu.

Kaya düşmesi sonucu 4 öğretmenin öldüğü bölgeye tünel yapılıyor

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal: "Tehlikeli bölgeler tünel projeleriyle çözüme kavuşacaktır"

ADANA - Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, kaya düşmesi sonucu 4 öğretmenin hayatını kaybettiği tehlikeli bölgenin tünellerle güvenilir hale getirileceğini söyledi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 2 yıl önce yamaçtan kopan kayaların araçlarının üzerine düşmesiyle 4 öğretmen ölmüştü. Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, tehlikenin devam ettiği güzergahla ilgili açıklama yaptı. Dal, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk sahasında ki problemlerin çözümü noktasında duyarlılık beklediklerini kaydetti.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal yaptığı açıklamada, "18 Mayıs 2025 Pazar günü bir siyasi partinin ilçe teşkilatı başkanlığınca Tırtat mevkiinde, 4 öğretmenimizin hayatını kaybettiği bölgede bir basın açıklaması yapılmıştır. Öncelikle hayatını kaybeden öğretmenlerimizin acısını hala yüreğimizde taşıdığımızı belirtirken onlara yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ne yazık ki bu basın açıklaması, ortak bir sorunun çözümüne katkı sunmak yerine, siyasi eleştiriye dönüşmüş; yapılan hizmetler yok sayılarak, bugüne kadar hiçbir adım atılmadığı algısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Oysa yalnızca ilçemizde değil, ülkemiz genelinde karayolu ulaşımında atılan büyük adımlar hükümetimizin bu konudaki başarısını ortaya koymaktadır" dedi.

Dal, bölgenin tünellerle güvenilir hale getirileceğini ifade ederek, "Elbette gönül ister ki bu işler hemen tamamlansın. Ancak hepimizin bildiği gibi içimizdeki vatan hainlerinin çıkarmış olduğu kargaşalıklar, tüm dünya gibi ülkemizde ekonomik açıdan olumsuz etkileyen pandemi süreci, ülkemizin yaklaşık yüzde 20 sini etkileyen büyük deprem felaketi gibi olağan üstü olaylar devletimizi ekonomik açıdan oldukça olumsuz etkilemiş ve kamu yatırımlarının gecikmesine sebebiyet vermiştir. Tüm bunlara rağmen, Feke Sülemişli ve Tırtat Kısık mevkilerindeki tehlikeli bölgeler tünel projeleriyle çözüme kavuşacaktır. Projeler bu yıl içinde tamamlanacak, ardından ihale ve yapım süreci başlayacaktır. Belediye başkanı olarak, şahsım, il ve ilçe teşkilatım, bölge milletvekillerim, konunun muhatabı bakanlık yetkililerimiz ve bürokratlarımız olarak süreci yakından takip etmekteyiz. Ben aynı duyarlılığı siyasi eleştiriler yerine, herkesin kendi sorumluluk alanında da göstermesini beklemekteyim. Kırsal mahallelerimizdeki grup yolları, içme ve sulama suyu sorunlarının da aynı hassasiyetle bu basın açıklamasını yapan kişiler tarafından takip edilmesini özellikle rica ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Saimbeyli, Güvenlik, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaya Düşmesi Sonrası Tünel Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika

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