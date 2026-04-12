Kaya Kardeşler Şikayetlerinden Vazgeçti, İmzaların Çalışanlara Ait Olduğunu Açıkladı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş davasında, dosyada mağdur olarak yer alan iş insanları Sedat Kaya ve Mehmet Kaya, avukatları aracılığıyla sundukları dilekçede daha önceki şikayetlerinden vazgeçtiklerini bildirdi. Dilekçede, iddianamede 'Eylem 14' ve 'Eylem 19' kapsamında geçen ihalelere ilişkin belgelerdeki imzaların şirket çalışanları tarafından atıldığı, yaklaşık maliyet tekliflerinin ihale öncesi hazırlık evrakı olduğu ve bu süreçte çoğu zaman şirket sahipleri yerine çalışanların yanıt verdiği ifade edildi. Bu nedenle söz konusu belgelerdeki imzaların şirket bilgisi dahilinde atıldığı vurgulandı.

Kaya kardeşler ayrıca, kimse hakkında şikayetçi olmadıklarını ve davaya katılma taleplerinin bulunmadığını açıkça beyan etti. Bu açıklama, kollukta verdikleri ilk ifadelerinde imza ve kaşelerin kendilerine ait olmadığını savunarak şikayetçi olduklarını belirtmeleriyle çelişiyor. Öte yandan, Silivri'de görülen İBB davasında da benzer bir tablo ortaya çıkmış, bazı iş insanları ifadelerini geri çekerken bazı sanıklar baskı gördüklerini öne sürmüştü. Aziz İhsan Aktaş davasında, aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu çok sayıda isim hakkında 'örgüt kurma', 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'kara para aklama' gibi suçlamalar yöneltiliyor ve yüzlerce şüphelinin yer aldığı iddianamede ağır cezalar talep ediliyor.