Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaya Kardeşler Şikayetlerinden Vazgeçti, İmzaların Çalışanlara Ait Olduğunu Açıkladı

12.04.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Aziz İhsan Aktaş davasında, iş insanları Sedat ve Mehmet Kaya, avukatları aracılığıyla önceki şikayetlerinden vazgeçtiklerini bildirdi. Dilekçede, ihale belgelerindeki imzaların çalışanlar tarafından atıldığı vurgulandı. Kardeşler, insanlara karşı şikayetleri olmadığını ifade etti.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş davasında, dosyada mağdur olarak yer alan iş insanları Sedat Kaya ve Mehmet Kaya, avukatları aracılığıyla sundukları dilekçede daha önceki şikayetlerinden vazgeçtiklerini bildirdi. Dilekçede, iddianamede 'Eylem 14' ve 'Eylem 19' kapsamında geçen ihalelere ilişkin belgelerdeki imzaların şirket çalışanları tarafından atıldığı, yaklaşık maliyet tekliflerinin ihale öncesi hazırlık evrakı olduğu ve bu süreçte çoğu zaman şirket sahipleri yerine çalışanların yanıt verdiği ifade edildi. Bu nedenle söz konusu belgelerdeki imzaların şirket bilgisi dahilinde atıldığı vurgulandı.

Kaya kardeşler ayrıca, kimse hakkında şikayetçi olmadıklarını ve davaya katılma taleplerinin bulunmadığını açıkça beyan etti. Bu açıklama, kollukta verdikleri ilk ifadelerinde imza ve kaşelerin kendilerine ait olmadığını savunarak şikayetçi olduklarını belirtmeleriyle çelişiyor. Öte yandan, Silivri'de görülen İBB davasında da benzer bir tablo ortaya çıkmış, bazı iş insanları ifadelerini geri çekerken bazı sanıklar baskı gördüklerini öne sürmüştü. Aziz İhsan Aktaş davasında, aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu çok sayıda isim hakkında 'örgüt kurma', 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'kara para aklama' gibi suçlamalar yöneltiliyor ve yüzlerce şüphelinin yer aldığı iddianamede ağır cezalar talep ediliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İhsan Aktaş, Mehmet Kaya, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 12:19:25. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.