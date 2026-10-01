Kaya, Mersin\'de 59 kişiye gözaltı kararına \'neyin üstünü örtüyorsunuz\' dedi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve 2 ilçe belediye başkanının gözaltına alınmasına tepki gösterek, "Fonculara, kara para iddialarıyla gündeme gelenlere, halkın sırtından milyarlar kazananlara kıyak; halkın oyuyla seçilen temsilcilere şafak operasyonu. Bu şafak operasyonuyla neyin üstünü örtmeye çalışıyorsunuz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de arasında bulunduğu 59 kişi hakkında verilen gözaltı kararına tepki gösterdi. Kaya, şunları kaydetti:

"Fonculara, kara para iddialarıyla gündeme gelenlere, halkın sırtından milyarlar kazananlara kıyak; Halkın oyuyla seçilen temsilcilere şafak operasyonu! Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve toplam 59 kişi gözaltında. Soruyoruz: Bu şafak operasyonuyla neyin üstünü örtmeye çalışıyorsunuz? Hukuk herkese eşit uygulanmalıdır. Adalet siyasi hesapların aracı yapılamaz."