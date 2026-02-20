Kayak Merkezi'nde Drift Yapan Sürücüye Ceza

KAYSERİ'de Erciyes Kayak Merkezi'ndeki bir otoparkta otomobili ile drift yapan sürücüye idari para cezası uygulandı. Sürücünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sanal medyada Erciyes'te bir otomobilin drift yaptığına dair paylaşıma yönelik çalışma başlattı. izlenen kamera görüntülerinin sonucunda, driftin Melikgazi ilçesi Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapı otoparkında yapıldığı belirlendi. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince trafik idari para cezası uyguladı.