Kayakta Düşen Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Ilgaz Dağı'nda kayak yaptığı sırada düşerek yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kayak yapan bir kişinin düştüğü bilgisi üzerine Kastamonu UMKE ve JAK ekipleri, motorla olay yerine ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı.

Başından ve boynundan yaralanan A.Ö'yü sedyeye yerleştiren ekipler, kar motoruyla ambulansın bulunduğu yere götürdü.

A.Ö, ambulansla götürüldüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.