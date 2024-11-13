Kayalıklarda Mahsur Kalan 10 Keçi Kurtarıldı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 10 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Pekmezciler köyü kırsalında yöredeki vatandaşlara ait 10 keçi kayalıklarda mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler halat yardımıyla kayalıklardan inerek, 10 keçiyi bulundukları yerden yine halatla çıkardı.
Keçiler, sahiplerine teslim edildi.
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