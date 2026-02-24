Kayalıklardan Düşen Kişi Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Dinek Mahallesi'ndeki seyir terasında bulunan İlker Güner (44), bir anlık dikkatsizlik sonucu kayalık alanda dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Güner, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
