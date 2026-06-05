Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Peyas Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kayapınar'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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