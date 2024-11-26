Kayapınar Meclis Üyesi Gözaltında

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi Meclis üyesi Cengiz Dündar, terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Cengiz Dündar polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.
Dündar'ın emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
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