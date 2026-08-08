Kaybolan 80 Yaşındaki Adam Dron ile Bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan 80 yaşındaki kişi, ormanlık alanda dron ile bulundu.

İlçedeki bir huzurevinden ayrıldıktan sonra dönmediği belirlenen F.T. (80) için kayıp ihbarında bulunuldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, F.T.'nin ilçedeki ormanlık alana girdiğini tespit etti.

Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle karadan aramanın güç olacağını değerlendiren ekipler, dron ile arama çalışması başlattı.

F.T, Şahin Tepesi mevkisinde tespit edildi. Bunun üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan F.T, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

F.T'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.