Kaybolan Ayşe Fatma Kaya Sağ Bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3 gün önce kaybolan 77 yaşındaki Ayşe Fatma Kaya'ya sağ ulaşıldı.
İlçeye bağlı Sarıyaprak köyünde ikamet eden Kaya'nın, 3 gün önce evden çıktıktan sonra dönmemesi üzerine başlatılan çalışmalara bugün de devam edildi.
Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Karagüveç köyü yakınlarında dağlık alanda koyunlarını otlatan çobanlar tarafından sağ olarak bulunan Kaya, sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaşlı kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlçeye bağlı Sarıyaprak köyünde ikamet eden Ayşe Fatma Kaya, 3 gün önce evden çıktıktan sonra dönmemişti. Eşi Mehmet Kaya'nın durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine, köyde arama çalışması başlatılmıştı.
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