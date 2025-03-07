Kaybolan Epilepsi Hastası Kadın Bulundu

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Adana'nın Kozan ilçesinde kaybolan 55 yaşındaki epilepsi hastası kadın bulundu.

Ağlıboğaz Mahallesi Ay Sokak'taki evinden öğlen vakti çıkan epilepsi hastası Durdu Aktürk'ün dönmemesi üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis, AFAD ve Kozan Belediyesi AKOM ile gönüllü arama kurtarma ekipleri, Aktürk'ün bulunması için çalışma başlattı.

Aktürk, evine yaklaşık 500 metre mesafede bir zeytin ağacının altında bulundu.

Ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Aktürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.