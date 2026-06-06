Kaybolan Gençten Pantolon İzleri

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak kaybolan Ömer Alptekin'in (25), arama çalışmalarının 7'nci gününde pantolonu bulundu.

Karaisalı ilçesinde 31 Mayıs'ta, arkadaşlarıyla birlikte Dokuzoluk Kanyonu'na pikniğe giden Ömer Alptekin, saat 09.00 sıralarında serinlemek için Eğlence Çayı'na girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Alptekin, suda sürüklenerek gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Alptekin'in bulunması için arama çalışması başlattı. Günlerdir sürdürülen çalışmalardan herhangi bir sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla dün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalar, 7'nci gününde sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

PANTOLONU BULUNDU

Ekiplerin kanyonda sürdürdüğü arama çalışmaları sırasında Ömer Alptekin'e ait olduğu değerlendirilen pantolon bulundu. Pantolonun bulunduğu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekiplerin çalışmaları sürüyor.