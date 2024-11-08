Kaybolan Kadının Cansız Bedeni Bulundu

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde kaybolduktan 18 sonra samanlıkta cansız bedeni bulunan kadınla ilgili soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğü bildirildi.

Yaşamını yitiren Asiye Günay'ın (52) cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemi sonrası yakınlarına teslim edildikten sonra Akkaya köyünde kılınan namazı müteakip toprağa verildi.

Kadının vücudunda ateşli silah, kesici, delici alet yarası ya da darp izine rastlanmadığı, adli tıp incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirleneceği öğrenildi.

Gediz Cumhuriyet Başsavcılığınca her türlü olasılık değerlendirilerek soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

Akkaya köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Asiye Günay, evinden 18 Ekim'de ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı ekipler tarafından aranan kadının cansız bedeni, 5 Kasım'da aynı köyde bir yakınına ait samanlıktaki balyaların arasında bulunmuştu.