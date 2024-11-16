Kaybolan Kedi 'Leydi', Otomobilin Kaputundan Çıktı - Son Dakika
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Kaybolan Kedi 'Leydi', Otomobilin Kaputundan Çıktı

Kaybolan Kedi \'Leydi\', Otomobilin Kaputundan Çıktı

Düzce'de, kaybolan kedi 'Leydi', bir gün sonra otomobilin kaputundan çıkarak sahibine sürpriz yaptı. Kedi, aracın yağ bakımında bulunduğu esnada kurtarıldı ve sahibi büyük bir sevinç yaşadı.

16.11.2024 13:48  Güncelleme: 13:51
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DÜZCE'de Recep Çakır'ın evden kaçan kedisi 'Leydi', bir gün sonra yağ bakımı için sanayiye götürdüğü otomobilinin kaputunun altından çıktı. Çakır, mutluluğunu ifade ederek, "Allah'tan kedimize bir şey olmamış. Çok sevindik" dedi.

Düzce'nin Konuralp Mahallesi'nde oturan Recep Çakır'ın, evde ailesiyle birlikte beslediği 'Leydi' isimli kedisi, 13 Kasım'da kayboldu. Çakır ve çocukları 1 gün boyunca kediyi sokaklarda ve evlerinin yakınlarında arayıp, bulamayınca da umutlarını kesti. Çakır, önceki akşam, otomobilini yağ bakımı için Aziziye Mahallesi'ndeki sanayi sitesine götürdü. Sanayi ustası Emrah Ustaoğlu, yağ değişimi için kaputu açtığında kediyi gördü. Ustaoğlu, kendi imkanlarıyla kediyi otomobilin motor kısmından çıkardı. Aracın sahibi Recep Çakır, çıkarılan kendinin kayıp kedisi Leydi olduğunu fark etti.

Kedisini bulmanın mutluluğunu yaşayan Recep Çakır, "Sabah işe gittim, akşam yağ değiştirmeye geldim. Yoksa kaputu açmayacaktım. Kaputu açtık, kedi içinde. Allah'tan kedimize bir şey olmamış. Çok sevindik. Özellikle çocuklar çok sevindi. Fotoğrafını attım" dedi.

'HAYVANLAR, BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Usta Emrah Ustaoğlu ise "Aracımız yağ bakımına geldi. Muhabbet ederken kedinin kaybolduğunu söylediler. Kedi motor kısmına gelmiş. Uzun uğraşlar sonrası kediyi kurtardık. Canlıydı. Bunların da bizim gibi canı var. Bizim en ufak bir şey olsa canımız yanıyor. Hayvanlar da bizim için önemli, sonuçta Allah'ın yarattığı bir canlı. Onun için dikkat edelim. Sabahları bu havalarda araçlarımızı çalıştırmadan önce kaputlarımızı açıp, kaput içine, lastiklerimizin etrafına bir bakalım. Isınmak için kış günü girmiş. Onu da canlı kurtardık" diye konuştu.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kaybolan Kedi 'Leydi', Otomobilin Kaputundan Çıktı - Son Dakika

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