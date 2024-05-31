Karaman\'da kaybolan yaşlı adam jandarma köpekleri tarafından bulundu

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Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde kaybolan kişi, jandarmanın iz takip köpekleri tarafından bulundu.

Dumlugöze köyünde yaşayan 78 yaşındaki M.G'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı.

Çalışmalar başladıktan 15 saat sonra M.G, "Tuğra" ve "Kahve" isimli jandarma iz takip köpekleri tarafından Kirazlıdere mevkisinde bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen kişi, ailesine teslim edildi.