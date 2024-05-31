Karaman'da kaybolan yaşlı adam jandarma köpekleri tarafından bulundu - Son Dakika
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Karaman'da kaybolan yaşlı adam jandarma köpekleri tarafından bulundu

Karaman\'da kaybolan yaşlı adam jandarma köpekleri tarafından bulundu

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki M.G, jandarmanın iz takip köpekleri sayesinde bulundu. Yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan yaşlı adam, Kirazlıdere mevkisinde jandarma köpekleri Tuğra ve Kahve tarafından bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen M.G, ailesine teslim edildi.

31.05.2024 11:27
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Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde kaybolan kişi, jandarmanın iz takip köpekleri tarafından bulundu.

Dumlugöze köyünde yaşayan 78 yaşındaki M.G'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı.

Çalışmalar başladıktan 15 saat sonra M.G, "Tuğra" ve "Kahve" isimli jandarma iz takip köpekleri tarafından Kirazlıdere mevkisinde bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen kişi, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA

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