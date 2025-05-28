Kaybolan Onurcan'ı Bulmak İçin Aramalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Kaybolan Onurcan'ı Bulmak İçin Aramalar Devam Ediyor

28.05.2025 13:29
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GAZİANTEP'te kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir için 200 km²'lik alan taranıyor.

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde 4 gün önce kaybolan otizmli Onurcan Özdemir'i (10) arama çalışmaları sürüyor. Bölgede ekiplerle toplantı yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Şu ana kadar 200 kilometrekarelik bir alan tarandı. Bunun bazı bölümleri birkaç kez tarandı" dedi.

Araban ilçesine bağlı Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta ailesiyle fıstık bahçesine giden Onurcan Özdemir, saat 16.00 sıralarında gözden kayboldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Onurcan Özdemir'i arama çalışması başlattı. Gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucuları da ekiplere destek verirken; aramalarda insansız hava aracı ve dronlar da kullanılıyor. Fırat Nehri'nde dalgıçlar da arama yaparken, çevre illerden de destek istendi. Komandolar ve gönüllü kuruluşlar da bölgeye gelerek yürütülen arama çalışmalarına destek veriyor. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, beraberinde İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile arama çalışmalarının sürdüğü Hasanoğlu Mahallesi'ne geldi. Burada kaybolan çocuğun babası Murat Özdemir ve yakınları ile görüşen Vali Çeber, daha sonra aramayı gerçekleştiren ekiplerle toplantı yaptı.

'SOMUT BİR EMARE YOK'

Vali Çeber, "Cumartesi saat 17.00'den itibaren bütün ekiplerin çalışması devam ediyor. Buraya en yakın olan karakolumuz saat 17.10 itibarıyla bölgeye intikal ediyor. Bunların hepsini aileden ve kendi sistemlerimizden teyit ettik. Günlük ortalama 500 tane profesyonel ekip var. Bunlar AFAD'ımızın koordinasyonunda jandarmamız, emniyetimiz, birçok gönüllü sivil toplum örgütümüz, civar illerden su, mağara gibi konularda da profesyonelleşmiş arama faaliyetlerini profesyonel olarak yürütüyor. Köylerden katılan şahıslarla beraber 1000 kişi civarında bir arama ekibimiz var aslında. Bunları teknik cihazlarla da destekliyoruz. Bir tane İHA'mız sürekli havada. Gece görüş özellikleri de var o İHA'larımızın. 3 gündür o sürekli süresi dolan yedeğiyle değişerek İHA'mız havada. İHA'nın dışında 8 tane de dronumuz var. Bunların 4'ünün de gece görüş kabiliyeti var. 4 olan iz takip köpeği sayısını da 6'ya çıkardık. 60 civarında da aracımız var. Olması gereken tüm imkan ve kabiliyeti kullanıyoruz. Ayrıca Fırat Nehri üzerinde de 2 tane botumuz faaliyetini sürdürüyor. Hem il merkezimizde hem de burada 2 tane kriz merkezimiz var. Anlık olarak takip ediyoruz. Sadece ben ve il ekiplerimiz değil, İçişleri Bakanımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız da olayı bizzat anlık olarak takip ediyor. ve bugüne kadar evladımız kayıp diye değerlendirdiğimiz andan, bugüne kadar bulduğumuz somut bir emare yok" dedi.

2 GÖRGÜ TANIĞI VAR

Her ayrıntıyı değerlendirdiklerini kaydeden Vali Çeber, "Bu yaşta bir çocuk ve bu özelliklerde bir çocuk günlük ne kadar yürüyebilir? Şu güzergaha giderse ne olur, buraya giderse ne olur gibi hepsi çok profesyonel bir şekilde hesaplanarak, bunlar yapılıyor ve şu ana kadar 200 kilometrekarelik bir alan tarandı. Bunun bazı bölümleri birkaç kez tarandı. Ama devam edecek. Umutla, ümidimizi hiç tüketmeden inşallah evladımızı sağ salim bulup ailesine kavuşturacağız" diye konuştu.

Vali Çeber, "Tabii 2 kişi, evladımızı 19.00 sularında gördüğünden ve bundan emin olan vatandaşlarımız var. O bizim için önemli veri. Çünkü birçok gördüğünü ya da benzettiğini söyleyen şahısla temas kuruldu. En ufak bir ipucu bile en hassas şekliyle değerlendiriyor. Ama iki tanesi bunların öne çıkıyor. Onların verdiği bilgiler bizim için kıymetli. Birisi, Halfeti ilçemize bağlı bir köyümüzden bir vatandaşımız. Diğeri de buranın aşağısındaki köyümüzden bir vatandaşımız. Onlar da bizi önemli ölçüde tabii yönlendiriyor. Biz de tüm gücümüzle aramaya devam ediyoruz" dedi.

Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

Kemal Çeber, Gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Araban, Yaşam, Son Dakika

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