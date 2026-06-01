Kaybolan Selman Aktaş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

01.06.2026 15:00
Kahramanmaraş'ta kaybolan 62 yaşındaki Selman Aktaş için arama çalışmaları 5. gününde sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde nehirde kaybolan 62 yaşındaki Selman Aktaş'ın bulunması için arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor.

Sarıgüzel Mahallesi Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkisinde 28 Mayıs Perşembe günü akrabalarıyla balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen Aktaş'ı arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve Adıyaman'dan gelen polis su altı arama kurtarma ekipleri dahil, 15 kişilik ekip, dron desteğiyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, su altında ve nehir üstü çevresinde arama yapıyor.

Kaynak: AA

