Kayıhan Göleti'ne 100 Ördek Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayıhan Göleti'ne 100 Ördek Bırakıldı

21.06.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayıhan'da ördek bırakma etkinliğiyle göletin ekosistemi destekleniyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinde Kayıhan Frigya Sulama Göleti'ne 100 ördek bırakıldı.

Gölet kenarında vatandaşlar ve belediye personeli ile ördek bırakma etkinliğine katılan Kayıhan Belediye Başkanı Mustafa Demiray, AA muhabirine, göletin yaklaşık 10 yıl önce faaliyete geçtiğini söyledi.

Su yetersizliğinden dolayı barajı dolduramadıklarını belirten Demiray, "Bu yıl Rabbim bereketini verdi. Bizler de belediye olarak su takviyelerinde bulunduk. Bununla birlikte barajımızın doluluk oranı yüzde yüze ulaştı." dedi.

Bölge Frigya bölgesinde olduğu için, hem tarihi dokuya uygun düzenlensin hem de yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olsun diye çalışmalar yaptıklarını dile getiren Demiray, şöyle konuştu:

"Vatandaşların da önerisiyle barajımıza ördek bıraktık. Biz bir kampanya başlattık bununla ilgili. Hem beldemiz içerisinden hem de dışarıdan vatandaşlarla, aynı zamanda belediye meclis üyelerimizle birlikte hep beraber ortak bir organizasyonla bugün barajımıza ördek bıraktık. İnşallah yaşarlar, ürerler diyelim."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayıhan, Güncel, Turizm, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıhan Göleti'ne 100 Ördek Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi Sürücü hayatını kaybetti Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! Sürücü hayatını kaybetti
Trump, Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail muhalefetiyle temas arayışında Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! İsrail muhalefetiyle temas arayışında
Paraguay, Türkiye karşısında bir ilke imza attı Paraguay, Türkiye karşısında bir ilke imza attı
Vincenzo Montella su molasında oyuncularına karşı çılgına döndü Vincenzo Montella su molasında oyuncularına karşı çılgına döndü
Arda Güler’e eleştiri yağdı Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi Arda Güler'e eleştiri yağdı! Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi

15:28
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan’ı vurdu
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu
15:26
Fenerbahçe’yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı
Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı
15:01
Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder’in kızını küplere bindirdi
Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
14:22
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4’lü zirve başladı
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4'lü zirve başladı
13:53
“Ceza yersin“ dediler saldırmayı tercih etti Faturası hayli ağır oldu
"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
13:43
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 15:48:57. #7.12#
SON DAKİKA: Kayıhan Göleti'ne 100 Ördek Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.