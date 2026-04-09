Kayıhan Pala: "Gerçekten İddianız Varsa Hemen Birkaç Hafta İçerisinde Bursa'da Yeniden Seçim Yapalım, Kim Kazanacak Görelim"

09.04.2026 16:23  Güncelleme: 17:47
(TBMM) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yerine AK Partili meclis üyesi Şahin Biba'nın başkan vekili olmasına tepki göstererek, "Bir kişinin bile oyunu almamış bir AKP'li meclis üyesini Büyükşehir Belediyesini yönetmek üzere bir atamayla karşımıza getiriyorlar. Buradan vicdanı olan bütün yurttaşlara sesleniyorum; buna demokrasi diyebilir miyiz? Bu çökme girişimlerini bir tarafa bırakın gelin eğer gerçekten iddianız varsa hemen birkaç hafta içerisinde Bursa'da yeniden seçim yapalım, bakalım kim kazanacak görelim" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

"Türkiye'de özellikle yerel demokrasi açısından çok önemli ve tartışılması gereken bir gün. Ancak iktidar bugün Meclis'i çalıştıramadığı için bu konuşmayı Genel Kurul'da değil basın toplantısında yapıyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi son yerel seçimde oyların yüzde 47'sini alan ve belediye başkanı seçilen Mustafa Bozbey birtakım iddialarla önce gözaltına alındı sonra tutuklandı. Bir büyükşehir belediye başkanının birtakım iddialarla gözaltına alınması ve tutuklanması ne kadar hukuki bir süreç? Çünkü bugün Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken benzer iddialar onun için de söz konusuydu ancak ne gözaltına alındı ne tutuklandı. Mustafa Bozbey'in tutuklandığı sürece bakacak olursak en yakın iddia 8-10 sene  öncesine ait. Hatta kendisinin ilk defa 1999'da Nilüfer'de belediye başkanı seçilmesinden öncesine dair bile bazı iddialar sorulmuş. Buradan topluma şunu söylemek lazım; Mustafa Bozbey görevinin başındayken savcı bu iddialar için kendisini ifade vermeye çağırsa gitmeyecek mi? Mustafa Bozbey en yakını 8-10 sene öncesine ait olan bu iddialarla ilişkili delil karartma imkanına sahip mi? Bunların hepsi hayır, o zaman neden Mustafa Bozbey kanıta dayalı olmayan iddialar sonucunda tutuklandı? Biz kendisini ziyaret ettiğimizde ilk söylediği 'neden tutuklandığımı bilmiyorum' demek oldu. Çünkü mahkemeye çıktığında hakim 'avukatların çok iyi savunma yaptı ama seni tutukluyorum' demiş. Böyle bir tutuklama gerekçesi olabilir mi?"

Mustafa Bozbey 860 binden fazla oy aldı ve en yakın rakibine yüzde 9'dan daha fazla fark atarak seçildi. Bu kadar önemli bir kentte her iki seçmenden birinin oyunu alarak kazanmış bir belediye başkanını böylesine hukuksuz ve aslında temel amacı Bozbey'i yargılamak olmayan, temel amacı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ele geçirmek olan süreç sonunda tutuklamak ne kadar ahlaki, ne kadar hukuki?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yerine AK Partili Şahin Biba'nın seçilmesine tepki gösteren Pala, "Buradan vicdanı olan herkese soruyorum; buna demokrasi diyebilir miyiz? Ülkenin giderek demokrasiden uzaklaştığı bir ortamda acaba daha başka neler bekleniyor? Bir kişinin bile oyunu almamış bir AKP'li meclis üyesini Büyükşehir Belediyesini yönetmek üzere bir atamayla karşımıza getiriyorlar. Buradan vicdanı olan bütün yurttaşlara sesleniyorum; buna demokrasi diyebilir miyiz? Bu çökme girişimlerini bir tarafa bırakın gelin eğer gerçekten iddianız varsa hemen birkaç hafta içerisinde Bursa'da yeniden seçim yapalım, bakalım kim kazanacak görelim" dedi.

Kaynak: ANKA

