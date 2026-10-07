Kayıp 10 mürettebatın yakınları \'Bizi mezarsız bırakmayın\' diye seslendi

(İSTANBUL)- Silivri açıklarında 'Alsu' isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kayıp mürettebat yakınları CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'i ziyaret etti. Tekin, "86 milyon vatandaşımızın can mal güvenliği devlete aittir. Ulaştırma Bakanlığı'nın yapması gereken çok hızlı birkaç olay var. Aileleri tatmin edecek kaza raporu, kazanın hangi sebeplerden kaynaklandığını, kusur kabahat kimindir, bunların ivedilikle yapılması gerekir" dedi.

Silivri açıklarında 'Alsu' isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kayıp 10 mürettebatının yakınları CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'i ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren ziyaret sonrası mürettebat yakınları ve Gürsel Tekin bir basın açıklaması yaptı. "86 milyon vatandaşımızın can mal güvenliği devlete aittir" diyen Tekin, konuşmasında şunları söyledi:

"KUSUR KABAHAT KİMİNDİR, BUNLARIN İVEDİLİKLE YAPILMASI GEREKİR."

"Bugün 36 gün önce Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaza sonucu 10 mürettebat vatandaşımız maalesef kayıp, batan geminin içinde. Tek bir kişi bulunabildi, bu da balıkçılar tarafından bulundu. Onun dışında bugüne kadar, bu saate kadar acılı ailelere herhangi bir net, anlaşılabilir bir bilgi verilmiş değil. Doğal olarak da bugün bizi ziyarete geldiler. İnşallah önümüzdeki günlerde biz de çadıra gidip bu arkadaşlarımızı, dostlarımızı ziyaret edeceğiz. Şimdi burada yapılması gereken çok basit. Her vatandaşımız, 86 milyon vatandaşımızın can mal güvenliği devlete aittir. 36 gün içerisinde bugüne kadar hani canlı kurtaramadınız, en azından insanların, ailelerin 'Evet, bizim de bir mezar taşımız var, mezar taşımıza gidip bir dua edelim' arayışları var. Ulaştırma Bakanlığı'nın yapması gereken çok hızlı birkaç olay var. 36 gün içerisinde bugüne kadar aileleri tatmin edecek kaza raporu, kazanın hangi sebeplerden kaynaklandığını, kusur kabahat kimindir, bunların ivedilikle yapılması gerekir. Sayın Adalet Bakanı, gizliliği gerektirecek bir neden yok burada. Halka, kamuya açık bir sorun yaşanmış ve bu acılı ailelerde bir an önce bu sorunun çözümü konusunda büyük beklentileri var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız ve acılı ailelerimizin yanında olacağız. Bunu kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum ve aileler adına sevgili kardeşimiz sizlerle bu süreçle ilgili yaşanan bütün süreci sizlerle paylaşacak."

Tekin'in ardından kayıp yakınları adına mürettebat Abdülbaki Mirzaoğlu'nun yeğeni İyas İnce, açıklama yaptı. "Bizi mezarsız bırakmayın" diyen İnce, şunları söyledi:

"BU DERİNLİKTE GEMİYE MÜDAHALENİN ZOR OLDUĞU…"

"2 Eylül 2026 tarihinde saat 03: 15'te 'Tuğberk İmamoğlu' ile 'Alsu' isimli gemi arasında yaşanan çarpışma sonucu Tuğberk İmamoğlu gemisi 10 mürettebatı ile birlikte battı. 5 Eylül 2026 tarihinde geminin yeri 720 metrede tespit edildi. 14 Eylül 2026 tarihinde birinci kaptan Yaşar Kayhan'ın naaşı deniz yüzeyinde bulundu. Olay saati ve geminin çok kısa bir süre içinde batmış olması sebebiyle denizcilerin çoğunun yaşam alanında oldukları varsayılıyor. Ancak deniz yüzeyinde arama ve kurtarma çalışmaları devam etse de derin denizde geminin yeri tespit edilmesi dışında hiçbir çalışma yapılmadı. Yetkililer tarafından bu derinlikte gemiye müdahalenin zor olduğu ve yeterli ekipmanın olmadığı tarafımıza sözlü olarak aktarılmıştır.

"LÜTFEN BİZİ MEZARSIZ BIRAKMAYIN"

Şartlar her ne kadar zor olsa da dünyada bunun aksini gösteren çok sayıda örnek bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti 720 metreden derinlikten daha büyüktür. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi açıklarında batan yolcu gemisine yönelik çalışma yapan 'Octopus Price' gemisi enkazda kesim işlemi yaparak bir naaşa ulaşmış olup, yapılan deniz altı çalışmalarına hala naaşlara ulaşmaya devam etmektedir. 'Tuğberk İmamoğlu' gemi enkazının 5 kilometre çapında çember şeklinde dip taraması yapılsa dahi bazı naaşlara ulaşabileceğine inanıyoruz. Biz aileler olarak dayanak görmediğimiz sözlü değerlendirmelerin yeterli olmadığını düşünüyoruz ve hiçbirini kabul etmiyoruz. Uzman kurumlardan enkazla ilişkin gerçek ROV görüntüleri, sonar verileri ve ölçümler üzerinden yazılı teknik görüş alınmasını, gerekli eksik ekipmanın tedarik edilerek çalışmaya başlanmasını ve naaşlarımızın bulunmasını talep ediyoruz. Yetkililerden ve kamuoyundan beklentimiz sesimizi duyurmanız, konunun takipçisi olmanız ve kayıp yakınlarımızın bulunması için devletimizin tüm imkanlarının seferber edilmesine katkı sunmanızdır. Lütfen bizi mezarsız bırakmayın"

TEKİN: "KANUN TEKLİFİ VERECEĞİZ"

Açıklama sonrası tekrar söz alan Tekin, "Sahipsiz kalmayacaksınız. İnşallah bizler başta Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığımızla da konuşacağız. Eğer kısa süre içerisinde acılarınızı dindirebilecek bir sonuç elde edemezlerse elbette bir soru önergesi, bir kanun teklifiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de taşıyacağız" dedi.