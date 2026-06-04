Kayıp Çocuk İçin Dava Açıldı

Bursa'da 2019'dan beri kayıp olarak aranan ve kurulan özel ekibin gerçekleştirdiği operasyonla bulunan 8 yaşındaki çocuğun babaannesi ve ona yardım ettiği belirlenen 5 sanık hakkında dava açıldı.

Kentte 7 yıl önce 1 yaşındayken kayıp ihbarı yapılan ve geçen mart ayında özel ekibin operasyonuyla bulunarak mahkeme kararı sonrası yabancı uyruklu annesine teslim edilen 8 yaşındaki N.S'nin kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Mustafakemalpaşa Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki Rebecca S'nin 2019 yılında çocuğunun babası Umut K. ve babaannesi Hanife S. tarafından kaçırıldığına yönelik şikayet dilekçesi sunmasının ardından haklarında dava açıldığı ve Hanife S'nin o dönem ceza aldığı belirtildi.

Baba Umut K'nin 2024 yılında vefat etmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma dosyasının yeniden açılarak araştırmalara devam edildiği aktarılan iddianamede, babaanne Hanife S. hakkında adli kontrol kararı verildiği ve haftada 1 gün karakola imzaya gittiği kaydedildi.

İddianamede, yapılan fiziki ve kamera takibi neticesinde Hanife S'nin imzasını atıp karakoldan ayrıldıktan sonra resmi kayıtlı bulunan ikametine giderek bir süre burada kaldığı, sonrasında belli bir rutine bağlı kalmaksızın bazen gece geç vakitlerde bazen de sabahın erken saatlerinde başka bir ikamete doğru hareketlerinin olduğunun anlaşıldığı, bu şekilde kaldıkları evin ve çocuğun bulunduğu belirtildi.

İddianamede, soruşturmanın başladığı tarih itibarıyla N.S'nin bulunmasına yönelik yapılan araştırmalar neticesinde çocuğun hiçbir sağlık kaydı, okul kaydı veya herhangi bir iz, emare bulunmaması nedeniyle olayın, "18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti" şeklinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Çocuğun alınan beyanında, doğduğundan beri babaannesi olarak bildiği Hanife S. ile kaldığını, eve kimsenin girip çıkmadığını, babaannesinin kendisine polislerin onu aradığını, eve baskın yapabileceklerini söylediğini ve bir süre sonra köyde bulunan eve gönderdiğini, aracı süren kişiyi tanıdığını ancak ismini söyleyemediği, babaannesiyle kaldığı süre boyunca hiç okula gitmediğini, hiç arkadaşı olmadığını, evden hiç dışarı çıkmadığını, eve kimsenin girip çıkmadığını, evinde kaldığı "Recai dayı" isimli kişinin kendisini darbettiğini belirttiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, mağdur çocuk ile sosyal çalışmacı tarafından yapılan ilk görüşme raporu incelendiğinde, çocuğun sosyal çevreden ve kurumsal yapılardan gizlenerek izole bir yaşam içerisinde büyümesi nedeniyle okuma yazma bilmediği, iletişim becerilerinin zayıf olduğu ve akranlarının gerisinde kaldığının gözlemlendiği tespitine yer verildi.

Mağdurun fiilen Hanife S'nin hakimiyeti ve denetimi altında tutulduğu aktarılan iddianamede, çocuğun üzerinde mutlak bir nüfuz ve psikolojik tahakküm kurulduğu, mağdurun yaşı ve içinde bulunduğu koşullar nedeniyle irade özgürlüğünün ortadan kaldırıldığı kaydedildi.

Tutuklu sanık Hanife S'nin tüm bu eylemlerini gerçekleştirirken de bazıları kardeşi olan diğer tutuksuz sanıklar Hanife T, Mustafa T, Ayşe T, Recai M. ve Gülşen A'dan sürekli destek aldığı vurgulandı.

İddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde davranarak mağdur çocuk N.S'yi barındırma, bir yerden bir yere götürme, kaçırma şeklindeki eylemleriyle "18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti" suçundan yargılanması talep edildi. Ayrıca sanıklardan Recai M'nin "kendini savunamayacak çocuğa karşı kasten yaralama" suçundan da cezalandırılması istendi.

Sanıkların yargılanmasına gelecek ay başlanacak.

Çocuk, annesine teslim edilmişti

Almanya vatandaşı Rebecca S. (31), 2019 yılında 1 yaşındaki oğluyla, çocuğunun babası Umut K'nin (33) Mustafakemalpaşa ilçesindeki annesi Hanife S'ye (60) ait eve gelmişti. Bir süre sonra Rebecca S'nin erkek arkadaşının Almanya'ya dönmesi için ısrar ettiği, kendisinin ise bunu kabul etmediği aktarılmıştı.

Daha sonra anne Rebecca S, oğlu N.S.'nin kaybolduğuna yönelik polise ihbarda bulunmuştu. Uzun süren arama çalışmaları sonucu çocuğa ait herhangi bir ize rastlanmamıştı. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şubat ayında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personelinden oluşan özel ekip kurulmuştu.

Yaklaşık bir aylık çalışma sonunda 300 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini değerlendiren ekipler, mart ayında çocuğu Recai M'ye ait evde bulmuştu.

Babaanne Hanife S. ile çocuğun saklandığı ikametin sahibi Recai M, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı, Recai M, geçen ay tahliye edilmişti.

Devlet korumasındaki mağdur çocuk ise Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesinin kararıyla nisan ayında annesine teslim edilmiş ve Almanya'ya gitmişti.

Bu arada çocuğun babası Umut K'nin 2 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenilmişti.